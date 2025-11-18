Salvini: "La Cgil è il primo ostacolo alla crescita del lavoro in Italia"

Secondo Matteo Salvini, la Cgil "è il primo ostacolo allo sviluppo e alla crescita del lavoro in Italia". Secondo il vicepremier e leader della Lega, il segretario del sindacato Maurizio Landini "organizza scioperi per professione, o il venerdì o il lunedì, fra martedì e giovedì non li fa comunque". Il ministro dei Trasporti ha citato il rinnovo del contratto dei ferrovieri appna siglato: "Indovina indovinello, qual è l'unico sindacato che non ha firmato? La Cgil. Un sindacato che dice no ai rinnovi di 500 euro e arretrati di 6500 euro in busta paga non è per i lavoratori ma contro i lavoratori e le aziende venete e italiane".