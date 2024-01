Mattarella: "L'istruzione è la chiave per garantire libertà e pace"

"Il tema della Giornata internazionale dell'educazione 'Imparare per una pace duratura' indica la strada per affrontare l'ondata crescente di conflitti, violenza, intolleranza e incitamento all'odio a cui continuiamo ad assistere".

Lo scrive in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando l'obiettivo e la "sfida urgente" di "un'educazione di qualità, equa e inclusiva per tutti". L'istruzione, sottolinea il Capo dello Stato, "è la chiave per capire il valore delle originalità di ciascuna persona, la ricchezza offerta dal pluralismo, l'inviolabilità delle libertà fondamentali".