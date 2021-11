Mattarella: "Indispensabile una sovranità digitale europea"

Afp

"La pandemia ha messo in luce quanto la nostra società dipenda da infrastrutture critiche, il cui controllo assume un'importanza centrale. Ha evidenziato quanto incidano carenze e ritardi nella digitalizzazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al summit del Cotec (Fondazione per l'innovazione) a Malaga. Il Capo dello Stato ha sottolineato poi che "la sovranità europea in campo tecnologico e digitale è determinante".