Mattarella: contro l'odio, spirito critico e senso responsabilità

Il "vero antidoto" contro odio e pregiudizio sono "spirito critico e senso di responsabilità": a indicarlo è stato Sergio Mattarella, che ha rilevato anche l'importanza della formazione in questo senso. Il presidente della Repubblica ha quindi ringraziato pubblicamente Liliana Segre per i suoi stimoli a "non rimanere inerti" davanti a odio e pregiudizio.