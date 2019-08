Maroni:"Salvini ha fatto una mossa azzardata, errore fidarsi del Pd"

"Salvini non ne aveva sbagliata una. Aprendo la crisi ha fatto una mossa che reputava giusta, certo un po' azzardata visto che non scioglie lui le Camere. Ma evidentemente aveva avuto garanzie, voci dicono che avesse sentito Zingaretti e Renzi e volessero andare al voto: l'errore è stato fidarsi". A svelarlo, è l'ex ministro Roberto Maroni, in una intervista a La Stampa. Maroni poi aggiunge: "Se nasce il Conte 2 allora il Centrodestra tornerà unito".