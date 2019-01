Manovra, Sala: "Governo non conosce come funziona mondo del lavoro"

"Il governo ha una scarsa conoscenza di come funziona il mondo del lavoro". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, tornando a criticare i provvedimenti contenuti nella Manovra. "Dire che il reddito di cittadinanza è un percorso per trovare lavoro - ha spiegato - è un'illusione. Se poi si aggiunge che tutto è legato ai centri per l'impiego, mi viene da pensare che chi ha ideato questo sistema non è mai entrato in una di queste strutture".