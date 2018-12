Manovra, niente carta sconti per le famiglie di immigrati

Per le famiglie di immigrati non è più prevista la carta sconti. Lo stabilisce un emendamento della Lega approvato tra le modifiche alla Manovra. La carta istituita nel 2016 per famiglie italiane o "straniere" residenti in Italia, viene così limitata alle sole famiglie italiane "ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Ue". Rispetto alla norma precedente rimane il vincolo dei tre figli a carico, ma viene alzato il limite di età da 18 a 26 anni.