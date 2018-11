Manovra, M5s: "500 milioni dalla revisione dei canoni del petrolio"

Quasi mezzo miliardo di euro "in più per lo Stato e altrettanti in meno per le casse delle multinazionali del petrolio". E' quanto prevede un emendamento alla Manovra, firmato dalla deputata M5s Mirella Luizzi, relativo ai canoni "per le attività di ricerca, sondaggi, perforazioni ed estrazioni di idrocarburi operata dai petrolieri". L'aumento dei canoni "è una misura non più rinviabile di giustizia sociale", ha affermato la parlamentare.