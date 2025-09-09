Manovra: dall'Irpef all'Ires, arrivano le proposte di Forza Italia

I vertici di Forza Italia, guidati dal segretario Antonio Tajani, hanno messo a punto una serie di tappe in vista della presentazione della legge di bilancio. FI ribadisce la volontà di discutere le sue proposte all'interno della maggioranza. Undici le ipotesi emerse: dall'abbassamento dell'Irpef dal 35 al 33% per redditi fino a 60.000 euro, agli interventi sulle retribuzioni attraverso la detassazione di premi di produzione, straordinari, festivi e tredicesime (anche per le pensioni) e sui salari più bassi (da 7,05 a 9 euro l'ora); fino agli incentivi premiali per gli investimenti, a partire dall'Ires premiale.