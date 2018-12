Manovra, in maxiemendamento fondi per metropolitana e buche Roma

Nel maxiemendamento alla Manovra spuntano anche fondi per Roma: 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle linee della metropolitana e 60 milioni in due anni per il rifacimento del manto stradale con l'intervento dell'esercito in casi emergenziali. Per la soluzione del problema buche vengono anche stanziati 5 milioni per l'acquisto di mezzi adatti ai lavori.