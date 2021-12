Manovra, governo presenta emendamento Superbonus: subito accantonato

Il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione del Superbonus al 110% è arrivato in commissione Bilancio al Senato poco prima delle 6. Il testo è stato però accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni. A quanto pare, infatti, la riformulazione del Superbonus giunta in commissione non è quella concordata fra governo e maggioranza.