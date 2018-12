Manovra, Camera: il governo pone la fiducia

Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sull'approvazione senza modifiche del testo della legge di Bilancio così come varato in seconda lettura al Senato. Lo ha annunciato, nell'Aula di Montecitorio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha immediatamente convocato la conferenza dei capigruppo.