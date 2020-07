Liguria, Aspi: mercoledì termina il piano d'ispezioni sulle gallerie

Si concluderà entro mercoledì il piano di ispezioni messo in atto da Autostrade per l'Italia sulle 285 gallerie della rete ligure. Nelle prossime ore verranno terminate le ultime attività di ispezione "eseguite - si legge nella nota di Aspi - rispettando le prescrizioni e le tempistiche indicate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 29 maggio" raggiungendo così il 100% dei tunnel della rete ligure.