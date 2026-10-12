Dal premio di maggioranza alle firme per la presentazione delle nuove liste, ecco i sei punti dei ricorsi contro la legge elettorale

L'iniziativa è coordinata da Pietro Adami, Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, esponenti della Rete per un voto libero e uguale, e raccoglie anche il sostegno delle opposizioni parlamentari. "Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettono punti già dichiarati incostituzionali in passato", ha spiegato il professor Grosso nel corso di una conferenza stampa alla Camera. Sei i dubbi di costituzionalità sotto la lente del team di avvocati e studiosi che lavora ai ricorsi: dal premio di maggioranza al calcolo su base nazionale per assegnare il premio al Senato, le preferenze e la parità di genere, cui si aggiungono l'indicazione obbligatoria del candidato premier e la raccolta firme per presentare le nuove liste.