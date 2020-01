Legge elettorale, mercoledì Consulta si esprime su ammissibilità

Si terrà mercoledì mattina alle 9:30 alla Corte Costituzionale la camera di consiglio partecipata sull'ammissibilità del referendum elettorale per l'abrogazione della quota proporzionale dal cosiddetto "Rosatellum". In quella sede interverranno come di consueto gli avvocati rappresentanti delle regioni che hanno promosso il referendum e i legali delle associazioni che invece si oppongono alla consultazione referendaria.