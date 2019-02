Lega: non realizzare Tav è impensabile, analisi non è Vangelo

Non realizzare la Tav non è un'ipotesi realistica. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. "Ritengo - ha spiegato infatti - che il contratto di governo comporti diverse modalità di attuazione della Tav: su questo si può ragionare. Pensare di non realizzarla non la ritengo un'ipotesi percorribile". Molinari ha quindi sottolineato come l'analisi costi-benefici sia "un'analisi tecnica come altre: non è il Vangelo".