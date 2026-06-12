La nuova immagine della PA: come cambia la sua percezione tra i giovani

Quello che sta attraversando la Pubblica Amministrazione italiana è molto più di un normale ciclo di ricambio generazionale. È una trasformazione strutturale, alimentata da risorse europee, da un'urgenza tecnologica e da un imperativo demografico che non ammette rinvii. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo lo ha detto chiaramente: "Abbiamo necessità di un ricambio generazionale". E i numeri confermano questa urgenza.