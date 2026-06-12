La nuova immagine della PA: come cambia la sua percezione tra i giovani

Quello che sta attraversando la Pubblica Amministrazione italiana è molto più di un normale ciclo di ricambio generazionale. È una trasformazione strutturale, alimentata da risorse europee, da un'urgenza tecnologica e da un imperativo demografico che non ammette rinvii. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo lo ha detto chiaramente: "Abbiamo necessità di un ricambio generazionale". E i numeri confermano questa urgenza.
I posti a bando
Solo a gennaio 2026, i posti a bando nelle amministrazioni pubbliche hanno superato quota 12.000, tra ministeri, enti locali, agenzie statali e aziende partecipate. A maggio, le posizioni aperte erano già oltre 10.000 aggiuntive, con concorsi attivi in tutto il territorio nazionale. Le proiezioni per il biennio 2026-2027 parlano di un potenziale assunzionale complessivo che si avvicina alle 250.000 unità, considerando i Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) già approvati dai principali enti pubblici.
I profili qualificati al centro della scena
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha impresso un'accelerazione decisiva a questa stagione assunzionale, cambiando anche la qualità dei profili ricercati. Non si tratta più soltanto di rimpiazzare i pensionamenti con figure amministrative generiche. La PA del 2026 cerca competenze che fino a pochi anni fa sarebbero state impensabili tra i corridoi ministeriali.
Le opportunità della PA
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, presentando le opportunità della PA nelle università, ha descritto un'amministrazione "sempre più orientata all'innovazione digitale» e alla valorizzazione di «competenze tecniche e trasversali". Assumono peso crescente profili come il policy analyst, il valutatore di politiche pubbliche, l'esperto di rendicontazione e monitoraggio dei fondi europei, il data analyst, il funzionario tecnico specializzato nella gestione del territorio.
Perché il pubblico attrae i giovani più qualificati
I dati del Rapporto Annuale Istat 2026, presentato alla Camera lo scorso 21 maggio fotografano un mercato del lavoro in miglioramento ma attraversato da profondi squilibri strutturali. Il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 34 anni si ferma al 43,9%, un valore ancora lontano dalla media europea del 58,1%. I salari italiani hanno subito, tra il 2019 e il 2025, una contrazione reale del potere d'acquisto pari all'8,6%. Il saldo tra espatri e rientri dei giovani laureati tra 25 e 34 anni è negativo per circa 21.000 unità all'anno.
Cosa offre la Pubblica Amministrazione
In questo contesto, la Pubblica Amministrazione offre quello che il mercato privato sempre più fatica a garantire: un contratto a tempo indeterminato, una progressione di carriera interna prevedibile, un regime orario che consente equilibrio tra vita professionale e personale, e una stabilità economica che prescinde dalle oscillazioni congiunturali. Non è un caso che, secondo il Rapporto AlmaLaurea 2026, nel 2024 le donne rappresentino il 59,9% dei laureati in Italia, con voti medi più alti e tempi di laurea più contenuti rispetto ai colleghi maschi, ma continuino a guadagnare circa il 15% in meno nel settore privato a cinque anni dal titolo.
Chi partecipa ai concorsi
Dall'osservatorio di TeachCorner, la società italiana di education specializzata nella preparazione ai concorsi pubblici, emerge che i corsisti iscritti ai programmi di preparazione ai concorsi pubblici sono per il 70% donne e per il 30% uomini. Un dato che non stupisce chi conosce il mercato del lavoro italiano: le laureate, più penalizzate nel settore privato sia in termini retributivi che di progressione di carriera, trovano nel concorso pubblico un terreno di parità formale che il privato raramente garantisce. Il concorso è meritocratico per definizione: le prove scritte e orali non discriminano per genere, e la progressione interna è regolata da criteri codificati.
Non solo neolaureati: chi si candida davvero
Il profilo del candidato tipo ai concorsi pubblici nel 2026 è molto più articolato di quanto si immagini. Accanto ai laureati magistrali con i titoli più “tradizionali”, ovvero Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, TeachCorner registra una presenza crescente di profili già professionalmente strutturati: praticanti avvocati e avvocati che si avvicinano ai ruoli giuridici nella PA, aspiranti commercialisti interessati alle funzioni economico-tributarie, consulenti aziendali e figure provenienti da studi professionali che cercano una maggiore stabilità.
Il valore percepito del posto pubblico
Un fenomeno particolarmente significativo è la disponibilità di molti laureati magistrali a candidarsi anche per profili da assistente, posizioni teoricamente destinate a diplomati. La motivazione è chiara: il valore percepito del posto pubblico, che offre stabilità, progressione interna, work-life balance, sicurezza economica, supera spesso la preoccupazione per l'inquadramento iniziale. Molti vedono il profilo da assistente come un punto d'ingresso, contando sulla possibilità di progressioni interne e concorsi riservati al personale già in servizio.
Una istituzione in trasformazione
Da tutto questo emerge una fotografia nuova: la PA italiana del 2026 non è quella immaginata dai luoghi comuni. È un'istituzione in trasformazione, che cerca data scientist, giuristi specializzati in diritto europeo, ingegneri ambientali, esperti di rendicontazione dei fondi strutturali, comunicatori digitali e manager pubblici capaci di guidare processi complessi. Sceglierla non significa rinunciare all'ambizione. Spesso, significa darle una direzione più stabile.