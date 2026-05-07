La Camera approva in via definitiva il decreto Ponte, è legge con 160 sì

L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, ("le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni") che è legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.