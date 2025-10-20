Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

L'esecutivo Meloni è il terzo dal 1946

I governi più longevi della storia della Repubblica

20 Ott 2025 - 07:00
1 foto
governo meloni
record
durata