Gualtieri: "Fondo perduto per le imprese esaurito, metteremo risorse"

Il fondo perduto per le imprese "ha funzionato così bene che ha tirato più dello stanziamento, dovremo aggiungere alcune centinaia di milioni spostandoli da alcune misure che hanno tirato meno" al momento. Lo ha detto il ministro dell'Econmia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sul Recovery Fund, spiegando che "mi accingo a utilizzare le norme con passaggio parlamentare" per "trasferire le risorse".