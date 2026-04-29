Grazia a Nicole Minetti, Carlo Nordio: "Escludo incontro in Uruguay"

Nordio, inoltre, ha smentito le parole del giornalista di "Report", Sigfrido Ranucci, che aveva parlato di una testimonianza secondo la quale il guardasigilli sarebbe stato ospite del ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. "Non esiste al mondo - ha replicato il ministro -. Ma figurarsi se sono andato nel ranch di Cipriani in Uruguay. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. Penso anche alle vie legali perché c'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico".