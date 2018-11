Governo, Salvini: non sentirò Berlusconi, insulto non serve a nulla

"Non ho ancora sentito e non credo che sentirò Silvio Berlusconi. L'insulto non serve a nulla e non costruisce nulla". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato le dichiarazioni del leader di Forza Italia, secondo il quale i membri del M5s "a Mediaset pulirebbero i cessi". Parlando poi della formazione del governo, il leader del Carroccio ha detto: "Aspetteremo la decisione di Mattarella e poi prenderemo in mano la situazione".