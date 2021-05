Governo, Salvini a Letta: il mio metodo è la concretezza 

Tgcom24

"Il metodo Salvini? E' la concretezza". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l'incontro tra Enrico Letta e Mario Draghi e, in particolare, 'l'insoddisfazione per il metodo Salvini' espressa dal segretario del Pd. "Stanotte ad esempio - prosegue Salvini - sono state approvate le proposte della Lega sui soldi per i genitori separati in difficoltà. Questo è il metodo Salvini: leali e propositivi".