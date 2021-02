Governo, Renzi: "Draghi fino al 2023, Recovery va riscritto da capo"

LaPresse

"Sono felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese". A dirlo è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "La maggioranza ci sarà", assicura in un'intervista a Repubblica, e "la legislatura durerà fino al 2023". Quanto al Recovery, per Renzi andrebbe riscritto: "Fossi il premier io, lo farei. Quello che è importante, è avere una visione strategica chiara".