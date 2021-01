Governo, Patuanelli: "Se Conte cade si va a votare, no maggioranza diversa"

ansa

"Questa legislatura finisce con Giuseppe Conte. Oggi, domani, o nel 2023. Se Conte cade, si va a votare: non c'è spazio per nessun'altra maggioranza". A escludere nuove alleanze di governo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Il Paese, sottolinea, non vuole una crisi di governo, "in questo momento verremmo giudicati come marziani".