Governo, Napolitano: "Non sarò in Senato, ma convinto sostegno a Draghi"

"Non potendo essere presente al dibattito sulla fiducia per ragioni di salute, desidero esprimere il mio convinto sostegno alla scelta del presidente Mattarella per un governo presieduto da Mario Draghi, e sostenuto con intento unitario da un ampio arco di forze politiche". E' quanto afferma il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, aggiungendo: "Ritengo che Draghi saprà affrontare i complessi compiti che lo attendono".