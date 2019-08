"Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell' Interno. L' accordo di governo e' un mezzo per raggiungere questi obiettivi. Lo dice al Messaggero, Maria Elena Boschi, del Pd al Mattino. "Se non ci fosse stato Renzi - spiega Boschi - oggi avremmo Salvini a torso nudo in tutte le tv italiane a fare campagna elettorale. Vi sembra una garanzia sufficiente?".