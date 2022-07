Governo, Letta: "Chiederemo verifica per capire se maggioranza c'è o no"

"La scelta annunciata da Conte e dal M5s rimette in discussione molte cose, e in una maggioranza così eterogenea ci sono dei distinguo.

Ma io non mi preoccupo, esiste il voto di fiducia che è fondamentale. Chiederemo di fare una verifica per capire se questa maggioranza c'è ancora o no". Lo dice Enrico Letta, ospite della Festa regionale dell'Unità a Melzo, commentando l'annuncio di Giuseppe Conte sulla non partecipazione del M5s al voto in Senato sul dl Aiuti.