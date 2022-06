Governo, Letta: "Andrà fino alla scadenza naturale della legislatura"

"Sono convinto che il governo andrà fino alla scadenza naturale della legislatura.

L'ho sempre detto, lo ripeto anche adesso. Sono convinto che troveremo le giuste soluzioni per le compensazioni che sono necessarie per i danni che le nostre famiglie e imprese stanno subendo dalla guerra" in Ucraina. Lo ha assicurato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine di alcuni appuntamenti elettorali a Frosinone.