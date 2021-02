Governo Draghi, M5s: "Bene Cingolani, profilo fortemente voluto" 

Soddisfazione del M5s per la scelta di Roberto Cingolani come ministro dell'Ambiente. "Un augurio al nuovo 'super ministro' all'Ambiente e alla transizione ecologica, Roberto Cingolani. Un profilo e un risultato che abbiamo fortemente voluto", si legge infatti in un post del Movimento. Secondo alcune fonti 5 Stelle, la nomina sarebbe stata molto apprezzata da Beppe Grillo che avrebbe suggerito personalmente a Draghi il nome di Cingolani.