Governo Draghi, incontro Salvini-Forza Italia alla vigilia voto fiducia

Ansa

Incontro tra Matteo Salvini e Forza Italia: il segretario della Lega è stato a colloquio con il coordinatore nazionale degli azzurri, Antonio Tajani e con la responsabile dei rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. Come spiega la Lega in una nota, i tre hanno fatto il punto della situazione alla vigilia del discorso di Mario Draghi e in vista del voto di fiducia in Senato sul nuovo governo.