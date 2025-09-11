Governo lavora a un piano sui dehors: nuove norme per bar e ristoranti presto in Cdm

Il governo è al lavoro per rivedere le norme sui dehors, introdotte nel 2020 in seguito al Covid e poi prorogate più volte, fino al 31 dicembre di quest'anno. Vari sindaci, tra cui quello di Roma Roberto Gualtieri, hanno chiesto nuove regole per i tavolini all'aperto di bar e ristoranti. Il tema sarebbe stato affrontato anche nei lavori preparatori verso il Consiglio dei ministri odierno. L'impianto del provvedimento, spiegano fonti di governo, è definito ma vanno rifiniti alcuni aspetti e si conta di portarlo all'esame di una delle prossime riunioni del Cdm. Secondo altre ricostruzioni, il varo dell'intervento potrebbe slittare più avanti.