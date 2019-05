Governo, Conte: "Rixi mi ha comunicato le dimissioni, lo ringrazio"

Il premier Giuseppe Conte ha accettato le dimissioni dal governo del viceministro Edoardo Rixi, a seguito della condanna di primo grado nel processo per le spese pazze in Liguria. "Desidero ringraziarlo per la sensibilità istituzionale manifestata - afferma Conte in una nota -. Desidero inoltre esprimere a lui e alla famiglia la mia personale vicinanza, con l'auspicio che le sue ragioni possano prevalere nei successivi gradi di giudizio".