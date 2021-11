Governo, Conte: "Lavoriamo per incontrare a breve Mario Draghi"

ansa

"Stiamo lavorando per un incontro a breve con Mario Draghi e lo fisseremo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ai cronisti che gli chiedevano, a Palazzo Madama, quando avrebbe visto il premier. E in merito alla questione del relatore alla Manovra ha replicato: "Non vi preoccupate, c'è un confronto. Figuriamoci se non si trova una soluzione, che sia equilibrata e per tutti".