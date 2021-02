Governo, al via il secondo giro delle consultazioni di Draghi

IPA

Al via il secondo giro di consultazioni di Mario Draghi, con l'obiettivo di far quadrare una nuova maggioranza allargata per formare un governo che possa giurare entro venerdì. Conte apre intanto al premier incaricato definendolo un interlocutore serio, ma afferma di non voler entrare nella squadra di governo. FdI assicura i suoi voti ai provvedimenti che riterrà giusti. Zingaretti blinda l'esecutivo Draghi e apre al congresso del Pd.