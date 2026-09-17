Busta con proiettile e minacce al ministro Valditara | Meloni: "Vile atto intimidatorio"

Una busta recapitata al ministero dell'Istruzione. Destinatario: Giuseppe Valditara, il titolare del dicastero in Viale Trastevere a Roma. All'interno del plico, un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al ministero ma solo nella giornata del 16 settembre è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul caso.
Vicinanza al ministro Valditara
Solidarietà è arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. La premier Giorgia Meloni, in un post sui social, ha espresso "piena solidarietà e quella del Governo al ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia". Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, nell'esprimere al collega solidarietà, ha ricordato che "nessuna minaccia e nessuna intimidazione fermeranno il suo lavoro. Avanti, Giuseppe!". Il vicepremier e titolare della Farnesina, Antonio Tajani, si dice certo che il ministro Valditara "non si farà intimidire" e conferma che "la nostra azione di governo non verrà fermata con le minacce e la violenza".
Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha definito l'atto intimidatorio "spregevole". Solidarietà arriva anche dal presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica, ha rivolto vicinanza al ministro minacciato, auspicando "che gli autori di questo gesto possano essere rapidamente individuati dagli organi competenti". La collega dell'Università Anna Maria Bernini che scrive sui social "il dissenso è libero la critica legittima l'intimidazione e la violenza non lo saranno mai, la mia solidarietà al ministro Valditara per le gravi minacce ricevute".