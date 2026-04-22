Giorgia Meloni proroga per altri due anni Giovanni Caravelli direttore dell'Aise
Palazzo Chigi: "Della decisione è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir)"
Il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, durante la Relazione annuale dell'intelligence nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera © Ansa
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), ha prorogato per ulteriori due anni, con decorrenza dal prossimo 16 maggio, il Prefetto Giovanni Caravelli quale direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise). Della proroga è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Lo riporta una nota di Palazzo Chigi.