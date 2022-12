Giancarlo Giorgetti: "Debiti? Nessuna norma ad hoc per lo sport"

Per Giancarlo Giorgetti non ci saranno norme ad hoc per le società sportive, sul fronte dei debiti ci saranno regole per tutte le aziende.

Lo avrebbe detto il ministro dell'Economia nel corso del vertice di maggioranza sulla Manovra, ribadendo il no già espresso dal Mef all'emendamento al decreto aiuti quater per la rateizzazione dei versamenti sospesi per lo sport. In manovra peraltro già ci sono strumenti per la rateizzazione che valgono per tutti.