Gentiloni: "Ora bisogna accelerare sul Pnrr, non ricominciare da zero"

Paolo Gentiloni si inserisce nel dibattito sul futuro politico dell'Italia, sottolineando l'importanza del Pnrr.

"Bisogna accelerare sui piani, non ripensare o ricominciare da capo. Se c'è qualcosa di concreto da modificare, le porte a Bruxelles son aperte. Ma lo sono per cose limitate, non per ricominciare da capo un programma da cui dipende la sorte dell'economia europea", afferma il commissario Ue agli Affari economici.