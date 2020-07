Franceschini: per il Pd il premier Conte non si tocca

"Voglio dirlo senza margini di ambiguità: io apprezzo molto il lavoro di Conte, come ha guidato il governo in uno dei passaggi più difficili della storia della Repubblica e come cerca sempre il punto di equilibrio in una coalizione complicata, perché nata tra avversari alle elezioni". Dario Franceschini, ministro della Cultura, in un'intervista a "Repubblica" spiega di non vedere alternative a questa coalizione: per il Pd, dice, "Conte non si tocca".