Sergio Mattarella compie 85 anni: i momenti che hanno segnato il suo Quirinale

© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
Sergio Mattarella compie 85 anni. Eletto presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
Dalle dimissioni di Matteo Renzi dopo il referendum costituzionale del 2016 alle consultazioni che hanno portato alla nascita dei governi Conte, Draghi e Meloni, Mattarella ha avuto un ruolo centrale nei momenti più delicati della vita politica italiana. Durante la pandemia di Covid-19 i suoi messaggi agli italiani e le visite negli ospedali sono diventati il simbolo della vicinanza delle istituzioni ai cittadini.
Non solo politica. Nel corso del suo mandato Mattarella è stato protagonista di momenti entrati nell'immaginario collettivo, dall'esultanza per la vittoria dell'Italia agli Europei di Wembley alle visite ad Amatrice e Cutro, fino agli incontri internazionali e al sostegno all'Ucraina dopo l'invasione russa.