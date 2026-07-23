Sergio Mattarella compie 85 anni: i momenti che hanno segnato il suo Quirinale

Dalle dimissioni di Matteo Renzi dopo il referendum costituzionale del 2016 alle consultazioni che hanno portato alla nascita dei governi Conte, Draghi e Meloni, Mattarella ha avuto un ruolo centrale nei momenti più delicati della vita politica italiana. Durante la pandemia di Covid-19 i suoi messaggi agli italiani e le visite negli ospedali sono diventati il simbolo della vicinanza delle istituzioni ai cittadini.