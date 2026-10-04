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Per il 4 ottobre

Sergio Mattarella ad Assisi in occasione della Festa nazionale di San Francesco

04 Ott 2026 - 13:44
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