Question time alla Camera, dalla corsa del Ministro Fratin alla protesta del M5S: la giornata in Aula

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Giornata intensa a Montecitorio per il question time. Tra le immagini della giornata quelle del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e della presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, ripresi mentre raggiungono correndo i propri banchi per partecipare alle votazioni. Al Senato, invece, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno esposto cartelli con la scritta "Imbullonati" al termine dell'intervento del capogruppo Luca Pirondini, in una protesta rivolta alla maggioranza di governo.