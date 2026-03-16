Quarantotto anni fa il rapimento di Aldo Moro, ministro Crosetto: "La strage di via Fani una pagina tragica"

"Il 16 marzo 1978, giorno della Strage di via Fani, rappresenta una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese. A 48 anni da quel drammatico evento, simbolo dell'orrore del terrorismo, ricordiamo con commozione i nomi degli uomini della scorta, servitori dello Stato barbaramente uccisi dalle Brigate Rosse durante il rapimento del Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Oreste Leonardi e Domenico Ricci, dell'Arma dei Carabinieri, e Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino, della Polizia di Stato, restano simbolo di fedeltà alle Istituzioni e di coraggio. Il loro sacrificio rappresenta ancora oggi un esempio di dedizione al dovere e un monito a custodire, ogni giorno, i valori della democrazia e della libertà". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto. Beatrice Lorenzin, Francesco Boccia, la segretaria del Pd Elly Schlein hanno deposto una corona per l'anniversario dell'agguato ad Aldo Moro e alla sua scorta. "Difendere i valori della democrazia", il messaggio di Schlein.