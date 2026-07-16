Legge elettorale, le opposizioni espongono cartelli contro il governo: "Meloni hai fallito"

Alta tensione alla Camera durante il dibattito sulla legge elettorale. Al termine dell'intervento del deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, i parlamentari delle opposizioni hanno esposto cartelli con scritte come "Meloni hai fallito", "La maggioranza non esiste più: a casa!", "Legge truffa" e "Legge incostituzionale", provocando una bagarre in Aula. La protesta ha interrotto per alcuni minuti i lavori parlamentari, riaccendendo lo scontro politico sulla riforma del sistema elettorale.