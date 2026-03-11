1 di 9
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Le foto

Il presidente del Consiglio Meloni riferisce in Senato sulla guerra in Iran

Le comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente

11 Mar 2026 - 11:19
9 foto
guerra iran