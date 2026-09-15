Emma Bonino, i funerali di Stato con Meloni e Mattarella: la commozione in Campidoglio

Il mondo della politica si è riunito nella Sala della Protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa a Roma l'11 settembre 2026. Per la leader radicale sono stati celebrati funerali di Stato laici, alla presenza delle principali cariche istituzionali del Paese. In Campidoglio sono arrivati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti del Consiglio e del Senato, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. A rappresentare la Camera dei deputati è stato il vicepresidente Giorgio Mulè. Al termine della cerimonia, Mattarella e Meloni, insieme ai familiari, hanno accompagnato il feretro di Bonino all'esterno del Campidoglio e hanno seguito il carro funebre, per l'ultimo saluto alla storica esponente radicale. La leader radicale, a quanto si apprende, dovrebbe essere cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Brà, nel Cuneese.