Discorso di fine anno, accanto a Mattarella la Costituzione e la foto simbolo della vittoria del referendum per la Repubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato il suo discorso di fine anno agli italiani dalla Sala "alla Vetrata" del Quirinale con una copia della Costituzione poggiata sul tavolo alla sua destra. Uno degli elementi della scenografia è la foto simbolo della vittoria del referendum per la Repubblica, il 2 giugno 1946. L'immagine di Federico Patellani ritrae una ragazza sorridente che sventola il Corriere della Sera, col titolo: "E' nata la Repubblica italiana". Alle spalle di Mattarella ci sono le bandiere dell'Italia, dell'Europa e della presidenza della Repubblica.