"Con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mette un pericoloso cappio al collo dell'Italia. Dovete fermarvi finché siete tempo", è la richiesta di Ziello, con i suoi colleghi di gruppo che mostrano cartelli "No SAFE" con la "e" rappresentata come il simbolo dell'euro. Fondi che il governo, dice Ziello, attiverà "con buona pace di alcuni partiti di maggioranza che continuano a truffare gli italiani dicendo di essere contrari al ricorso ai fondi Safe".