In Aula alla Camera una targa per celebrare Matteotti: "Quello scranno sarà suo per sempre"

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Nell'Aula di Montecitorio, in occasione della commemorazione della figura di Giacomo Matteotti, è stata disvelata una targa sul suo scranno, numero 14. L'Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. Sullo scranno di Matteotti è stata posta anche una targa che ricorda come "da questo banco il deputato socialista Giacomo Matteotti pronunciò lo storico discorso del 30 maggio 1924 in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste che gli sarebbe costata la vita".
A presiedere la commemorazione è stato il presidente Lorenzo Fontana che ha sottolineato il sacrificio di "un uomo valoroso" che "accusò il governo mussoliniano di basarsi sull'uso sistematico della violenza". Fontana ha proposto quindi all'Aula un minuto di silenzio dopo il quale i deputati hanno omaggiato la memoria di Matteotti con un applauso.
"Con profonda emozione abbiamo scoperto la targa dedicata a Giacomo Matteotti posta sullo scranno 14 dell'emiciclo che sarà così suo per sempre. Ringraziamo il presidente Fontana che ha accolto da subito la nostra proposta, la figura di Matteotti, fulgido esempio di resistenza alla violenza e all'arbitrio fascista, sia un monito per le nostre giovani generazioni contro ogni fascismo, da quello scranno pronunciò il memorabile discorso che sarà per sempre un manifesto antifascista". Così Devis Dori, deputato di Avs, durante la commemorazione di Giacomo Matteotti e l'inaugurazione della targa in suo onore proposta da un ordine del giorno di Avs accolto da tutta la Camera. Matteotti, deputato e segretario del Partito socialista unitario, antifascista, fu ucciso il 10 giugno 1924, in seguito alla denuncia che aveva fatto dei brogli commessi dai fascisti durante le elezioni.