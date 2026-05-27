In Aula alla Camera una targa per celebrare Matteotti: "Quello scranno sarà suo per sempre"

Nell'Aula di Montecitorio, in occasione della commemorazione della figura di Giacomo Matteotti, è stata disvelata una targa sul suo scranno, numero 14. L'Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. Sullo scranno di Matteotti è stata posta anche una targa che ricorda come "da questo banco il deputato socialista Giacomo Matteotti pronunciò lo storico discorso del 30 maggio 1924 in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste che gli sarebbe costata la vita".



A presiedere la commemorazione è stato il presidente Lorenzo Fontana che ha sottolineato il sacrificio di "un uomo valoroso" che "accusò il governo mussoliniano di basarsi sull'uso sistematico della violenza". Fontana ha proposto quindi all'Aula un minuto di silenzio dopo il quale i deputati hanno omaggiato la memoria di Matteotti con un applauso.